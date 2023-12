Estão abertas inscrições para passeio ciclístico de Natal em São Leopoldo

As inscrições para o 14° passeio ciclístico Eu Vou de Bike, em São Leopoldo, estão abertas. A edição, temática de Natal, acontece no sábado (9) e tem concentração no Parque Natural Imperatriz Leopoldina (avenida Imperatriz Leopoldina, 900, Pinheiro), às 19h. As informações são da Superintendência de Comunicação (Scom) da Prefeitura Municipal de São Leopoldo (PMSL).