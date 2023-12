Daniel Alves - A advogada da mulher que acusa o brasileiro de agressão sexual formalizou à Justiça o pedido de 12 anos de prisão ao ex-jogador, em caso de condenação. Esta é a pena máxima para crimes de estupro na Espanha. Agora, a defesa tem cinco dias úteis para apresentar um documento final. Copa América 2024 - A Conmebol anunciou cidades-sede, estádios, calendário e os detalhes da competição. O torneio terá 16 seleções e será realizado entre 20 de junho e 14 de julho. Serão disputadas 32 partidas ao longo de 25 dias. Os jogos acontecerão em 14 estádios diferentes, anexados em 13 cidades e 10 estados dos EUA. A abertura será em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium e a final no Hard Rock Stadium, em Miami. Futebol feminino - Representantes do Brasil estarão na sede da Fifa, amanhã, para oficializar a candidatura do País para receber a Copa do Mundo de 2027. A decisão sobre o país que receberá o evento se tornará pública em 8 de maio de 2024, no Congresso da entidade, na Tailândia. Messi - Campeão mundial pela Argentina em 2022 e vencedor da última Bola de Ouro, o camisa 10 trocou o futebol europeu pela Major League Soccer (MLS) dos EUA, para passar mais tempo com sua família. Mesmo longe de repetir suas grandes atuações na Europa, o argentino foi eleito ontem o Atleta do Ano pela revista americana Time. São Paulo - O clube paulista voltou a atrasar valores dos direitos de imagem de parte do elenco. A dívida varia de atleta para atleta, com os piores casos chegando a dois meses de atraso. A equipe acertou recentemente um mês de forma a evitar que as pendências atingissem três meses. Aposentadoria - O lateral-esquerdo Uendel, com passagens pela dupla Grenal, irá pendurar as chuteiras nesta quarta-feira, ao defender o Cuiabá contra o Athletico-PR. No Dourado desde 2021, ele atuou em 83 partidas, marcou um gol e deu cinco assistências. Em sua passagem, acumulou três títulos estaduais. No Rio Grande do Sul, conquistou a Recopa Gaúcha pelo Inter, em 2017. Fórmula 1 - A direção do torneio anunciou nesta terça-feira o calendário das corridas sprint da temporada 2024. E, mais uma vez, confirmou a prova curta no GP de São Paulo. Além do circuito brasileiro, Áustria, Austin (EUA), Catar, China e Miami (EUA) receberão a prova sprint.