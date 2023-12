Série A - O jogo entre Coritiba e Corinthians, pela última rodada do Brasileirão, não terá presença de público no estádio Couto Pereira. Tanto o Coxa como o Cruzeiro, por conta do episódio de violência entre torcedores na Vila Capanema, foram punidos pela Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) com quatro jogos de portões fechados. No entendimento do Tribunal, a Raposa já cumpriu a punição, uma vez que jogou de portões fechados contra o Vasco, além de não ter torcida visitante nos confrontos com Fortaleza, Goiás e Botafogo. O Coritiba, por sua vez, cumprirá a última partida diante do Timão, nesta quarta-feira. América-MG - O Coelho iniciou a reformulação de seu elenco. Rebaixado no Brasileirão e com orçamento bem menor para 2024, o clube anunciou a saída de seis jogadores: Renato Kayser, Pedrinho, Marcinho, Mikael, Paulinho Boia e Wellington Paulista. Bragantino - Pedro Caixinha já tem tudo acertado para assinar a renovação de contrato com o Massa Bruta. O técnico português vai prolongar o acordo de dezembro de 2024 para dezembro de 2025, ou seja, por mais uma temporada. Real Madrid - O clube espanhol anunciou nesta segunda-feira a lesão de Dani Carvajal. O lateral-direito está com um problema no músculo sóleo da perna esquerda e ficará fora pelo resto do ano. A tendência é de que ele volte no começo de janeiro, a tempo de disputar a Supercopa da Espanha. Rafinha - O lateral-direito do São Paulo teve diagnosticada uma lesão no tendão da perna esquerda após exames realizados pelo clube nesta segunda-feira. Com isso, ele será desfalque contra o Flamengo, nesta quarta, no último jogo de 2023. Botafogo - Leonel Di Plácido não permanecerá no elenco na próxima temporada. O clube não exercerá a opção de compra do defensor de 29 anos junto ao Lanús-ARG. Surf - O surfista brasileiro João Chianca passa bem, após sofrer um grave acidente, no domingo, durante um treino em Pipeline, no Havaí. Seu irmão, Lucas Chumbo, afirmou que ele "está bem, "estável e "consciente". João Chumbinho está em um hospital em Honolulu. Lucas informou ainda que ele ficará em observação por 48h e não precisará de cirurgia.