Judô - Mayra Aguiar continua fazendo história para o esporte brasileiro ao conquistar o Grand Slam de Tóquio. O ouro inédito veio com vitória sobre a atual campeã mundial, a israelense Inbar Lani, na madrugada deste domingo. Com a conquista, o Brasil encerrou sua participação com a melhor campanha da história e em quarto lugar no quadro de medalhas. Premiação - O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou neste domingo os candidatos ao prêmio de Melhores Atletas do Ano. Entre as mulheres, concorrem a dupla Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Haddad Maia (tênis) e Rebeca Andrade (ginástica artística). Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D'Almeida (tiro com arco) são os postulantes do prêmio masculino. Os vencedores serão revelados no próximo dia 15. Skate - Rayssa Leal conquistou o bicampeonato mundial da SLS (Street League Skateboard) Super Crown, a Liga Mundial de Skate Street, neste domingo, no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. Ela ainda obteve nota 9 durante volta de 45 segundos, algo inédito no feminino. A maranhense de Imperatriz, de 15 anos, já havia sido a campeã do SLS Super Crown 2022, no Rio de Janeiro. Handebol - Já classificada para a segunda fase do Mundial feminino, a seleção brasileira foi derrotada pela Espanha por 27 a 25, neste domingo, em Frederikshavn, na Dinamarca. O resultado deixou o Brasil na segunda colocação no Grupo G. Tênis - Laura Pigossi, número 137 do mundo, e María Lourdes Carlé (175) reeditaram no WTA 125 de Buenos Aires a final do Pan-Americano de Santiago. Assim como foi em terras chilenas, a brasileira levou a melhor e conquistou o seu principal título da carreira ao vencer por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3). Futebol feminino - A seleção brasileira não repetiu o desempenho da última quinta-feira e acabou sendo derrotada, ontem, pela equipe japonesa por 2 a 0, no Morumbi, em mais um amistoso sob o comando do técnico Arthur Elias.