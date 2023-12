Brasil tem nove atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude

Faltando 50 dias para a Cerimônia de Abertura dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude (JOJI), a equipe brasileira tem nove vagas encaminhados na competição que será realizada em Gangwon, na Coreia do Sul. Há ainda a expectativa de novas classificações até 17 de dezembro, dia em que fecha o ranking da Federação Internacional de Esqui (FIS, na sigla em inglês). As informações são do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O Brasil tem sete atletas oficialmente classificados: Zion Bethonico, no snowboard cross; João Teixeira, no snowboard slopestyle/big air, e que ainda tem chance de se classificar no snowboard halfpipe; Lucas Koo, na prova de pista curta da patinação velocidade; e a equipe mista de curling, que terá Pedro Ribeiro Alves, Guilherme Garcez Doria de Melo, Julia Dias Gentile e Rafaela Bonfim dos Santos Ladeira.

Já os atletas do skeleton Cauê Miota e Eduardo Strapasson esperam a confirmação oficial, mas a CBDG já os considera nos Jogos. Além disse, a equipe brasileira ainda tem chances de classificar mais nove atletas em Gangwon. Alice Padilha, Arthur Padilha e Nicolas Norris no esqui alpino; Julia Reis, Mariana Lopes, Ian Silva e Gabriel Santos no esqui cross-country; e Luiz Felipe Seixas e André Luiz dos Santos, no bobsled (monobob).

Caso o Brasil consiga classificar esses atletas, terá a maior delegação da história. Hoje, a marca pertence a Lausanne 2020, em que o Brasil teve 12 atletas em seis esportes.

"Estamos muito empenhados em conseguir classificar e preparar os atletas brasileiros de neve para uma participação recorde nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2024. O evento é um ponto chave no plano de desenvolvimento dos atletas da perspectiva de desempenho esportivo, além de ser uma oportunidade única de ganhar experiência em eventos multiesportivos nessa idade", destaca Pedro Cavazzoni, chefe da equipe de Desportos na Neve.

O Chefe de Missão será Matheus Figueiredo, presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG). "É um orgulho imenso chefiar uma Missão Olímpica do Brasil, mas também uma grande responsabilidade. Muito provavelmente teremos na Coreia a maior delegação do Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno e estamos trabalhando junto com toda a equipe do COB para entregar um projeto com excelência e com total suporte aos atletas e treinadores em todas as modalidades em que teremos atletas", afirma Figueiredo.

Gangwon 2024

A Cerimônia de Abertura de Gangwon 2024 acontece no dia 19 de janeiro e marca o início dos maiores Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude já realizados, contando com 1.900 jovens atletas competindo em 81 eventos de sete esportes e 15 disciplinas, com uma divisão de 50-50 entre competidores masculinos e femininos.

Essa é a 4ª edição dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, evento esportivo realizado pela primeira vez em 2012, em Innsbruck, na Áustria. Na primeira edição, reuniu cerca de mil atletas de mais de 60 países, disputando 15 modalidades esportivas. O Brasil foi representado por dois atletas de 15 anos: a paulista Eliza Nobre, 42ª no slalom gigante; e o cearense Tobias Macedo, 33ª posição no geral do slalom especial, e em 9º entre os atletas de sua idade, sendo o melhor sul-americano.

Além da disputa de medalhas, os JOJI têm um extenso programa cultural e educativo, que visa introduzir, de forma lúdica, os jovens atletas de 15 a 18 anos ao Olimpismo e aos Valores Olímpicos, assim como a busca por uma vida saudável e a luta contra o doping.