Liga dos Campeões - Resultados da abertura da 5ª rodada da fase de grupos, nesta terça-feira, pelo Grupo E: Lazio-ITA 2x0 Celtic-ESC e Feyenoord-HOL 1x3 Atlético de Madrid; F: Milan 1x3 Borussia Dortmund e PSG 1x1 Newcastle-ING; G: Young Boys-SUI 2x0 Estrela Vermelha-SER e Manchester City 3x2 Leipzig-ALE; H: Shakhtar Donetsk 1x0 Royal Antwerp-BEL e Barcelona 2x1 Porto. Liga dos Campeões 2 - Fechando a 5ª rodada, jogam nesta quarta-feira, pelo Grupo A: Galatasaray-TUR x Manchester United (14h45min) e Bayern x Copenhague-DIN; B: Sevilla x PSV-HOL (14h45min) e Arsenal x Lens-FRA; C: Real Madrid x Napoli e Braga-POR x Union Berlin; D: Real Sociedad-ESP x Inter de Milão. Os demais jogos serão às 17h. Neuer - O goleiro alemão de 37 anos renovou seu contrato com o Bayern de Munique por mais uma temporada, até 2025, conforme anunciou o clube nesta terça-feira. Ele está no clube desde 2011, e recentemente voltou aos gramados depois de sofrer uma grave fratura na perna. Mundial sub-17 - Alemanha e França decidem o Mundial da categoria. Nesta terça-feira, as duas seleções venceram seus jogos de semifinais e avançaram na competição. Os alemães eliminaram os argentinosnos pênaltis por 4 a 1, depois do empate em 3 a 3 no tempo normal. Já os franceses superaram Mali por 2 a 1. Coritiba - O Coxa anunciou, nesta terça-feira, que suspendeu o contrato de trabalho com o atacante Alef Manga, condenado por envolvimento em manipulação de jogos do futebol brasileiro. Em nota divulgada, o clube alega tomar a decisão respaldado pela Lei Pelé. Com isso, Manga não receberá os salários durante o período em que estiver suspenso.