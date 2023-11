Série A - Dando início a 36ª rodada, o Vasco recebe o Corinthians, nesta terça-feira, às 21h30min, em São Januário.

Liga dos Campeões - Pela abertyura da 5ª rodada, jogam nesta terça-feira, pelo Grupo E: Lazio-ITA x Celtic-ESC (14h45min) e Feyenoord-HOL x Atlético de Madrid; Grupo F: Milan x Borussia Dortmund e PSG x Newcastle-ING; Grupo G: Young Boys-SUI x Estrela Vermelha-SER e Manchester City x Leipzig-ALE; Grupo H: Shakhtar Donetsk x Royal Antwerp-BEL (14h45min) e Barcelona x Porto. Os demais jogos serão às 17h.

Coritiba - Com o rebaixamento confirmado no Campeonato Brasileiro, o Coxa já começou seu planejamento para 2024. Nesta segunda-feira, o clube demitiu o técnico Thiago Kosloski, e já anunciou seu substituto: Guto Ferreira, que comandou o time em 2022. O técnico de 58 anos assinou contrato até o fim de 2024.

De Bruyne - O meio-campista disse que só deve voltar a jogar em janeiro e, com isso, estaria fora do Mundial da Fifa, em dezembro. Ele não atua desde agosto e se recupera de uma cirurgia na coxa direita.

Daniel Alves - O Tribunal Provincial de Barcelona negou, nesta segunda-feira, um novo pedido de liberdade provisória ao jogador brasileiro, que responde a uma acusação de agressão sexual e está preso preventivamente em um presídio da cidade catalã desde janeiro deste ano.

Futebol feminino - As jogadoras da seleção brasileira se apresentaram para os últimos amistosos do ano nesta segunda-feira, em um hotel de São Paulo. Serão três amistosos em solo paulista. Nesta quinta-feira e no domingo, o rival será o Japão, na Neo química Arena (15h15min) e no Morumbi (11h), respectivamente. A Canarinho fecha a temporada diante da Nicarágua, no dia 6, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 18h.

Racismo - A torcedora argentina Maria Belen Mateucci, presa preventivamente por injúria racial em jogo das Eliminatórias, no Maracanã, ganhou um alvará de soltura, mas não poderá sair do País enquanto não acontecer o julgamento. O caso aconteceu na partida entre Brasil e Argentina, no dia 21, e envolveu a argentina e uma vendedora ambulante brasileira. A torcedora teria proferido a seguinte frase: "Escuta aqui, pedaço de macaca. É a minha vez!". Ela foi presa em flagrante, conduzida à delegacia do estádio.