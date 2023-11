Gaúchos são campeões do Campeonato Brasileiro Paralímpico de sabre por equipes

O Campeonato Brasileiro Paralímpico foi encerrado nesse domingo (26) com a seleção gaúcha masculina no topo do pódio da inédita prova de sabre por equipes após vitória apertada sobre o Paraná. No feminino, as paranaenses dominaram as paulistas na pista montada no Centro Paralímpico Brasileiro. As informações são da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE).

Pela terceira vez na história, a disputa pelo ouro foi por equipes no masculino foi entre gaúchos e paranaenses. Desta vez, os representantes do Rio Grande do Sul cravaram seu nome na história da competição ao vencerem a primeira prova de sabre por equipes. A vitória foi 45 a 41, após virada de Kevin Damasceno sobre Jovane Guissone no último jogo.

"Graças a Deus que eu fiz o Kevin", brincou o medalhista de ouro Fabio Damasceno, pai de Kevin. "Foi uma final muito difícil, contra um adversário muito forte", acrescentou.

"Eu quero agradecer a todos da equipe, que conseguiram manter o foco durante todos os nove jogos", destacou Kevin. Quem completou o pódio do masculino foi a equipe de Alagoas, derrotada na semifinal pelos paranaenses.

No feminino, a equipe campeã foi a do Paraná, que bateu as paulistas. O quarteto formado por Aline Olivera, Carminha Oliveira, Rudineia Manica e Karina Maia venceu por 45 toques contra 13.

Novata da equipe, Aline destacou o aprendizado e o companheirismo em pista. "Foi uma emoção e um grande aprendizado. Elas já são experientes no sabre, mas para mim foi uma experiencia nova", descreveu. Quem ficou com o bronze foi a seleção do Pará, derrotada pela equipe de São Paulo na semifinal.