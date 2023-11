Notas esportivas

Série B - Além de Ceará 1x3 Juventude, encerraram a 38ª e última rodada da competição os jogos: Ponte Preta 3x0 CRB, Atlético-GO 3x0 Guarani, Avaí 0x0 Ituano, Botafogo-SP 0x1 Londrina, Novorizontino 2x0 Criciúma, Sport 4x1 Sampaio Corrêa, Chapecoense 3x1 Vitória, Tombense 0x1 Mirassol e ABC 3x2 Vila Nova.

Futebol Feminino - O Corinthians é o campeão paulista de 2023. Depois dos títulos da Libertadores, do Brasileirão e da Supercopa do Brasil, as 'Brabas' conseguiram reverter a desvantagem de 2 a 1 sofrida no jogo de ida para o São Paulo e, com apoio massivo da torcida na Neo Química Arena, levantaram o título neste domingo, com o placar de 4 a 1, sagrando-se tetracampeãs da competição.

Corinthians - Augusto Melo é o novo presidente do clube paulista. O empresário do ramo têxtil tem 59 anos e derrotou neste sábado o candidato da situação, André Luiz Oliveira, conhecido como André Negão. O mandatário assume, em 2024, o posto que pertenceu a Duílio Monteiro nos últimos três anos.

Vôlei - A final da etapa de João Pessoa do Circuito Mundial teve o melhor do vôlei de praia brasileiro neste domingo. Na decisão feminina, Duda e Ana Patrícia construíram a vitória contra as compatriotas Bárbara e Carol. Vitória no tie-break, por 2 sets a 1, parciais 31/29, 21/16 e 15/11.

Fórmula 1 - Neste domingo, no último GP da temporada, em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, Max Verstappen venceu sua 19ª etapa em 2023. O triunfo foi o 54º da carreira do holandês, que passa Sebastian Vettel e se torna o terceiro maior vencedor de todos os tempos na F1.

Jogos Parapan-Americanos - A seleção brasileira de futebol de cegos é pentacampeã do torneio. Na noite de sábado, os brasileiros enfrentaram a Colômbia na final da edição de Santiago-2023, venceram por 1 a 0. Neste domingo, a delegação brasileira encerrou a competição alcançando a melhor marca de sua história: 343 medalhas, superando as 308 da última edição em Lima. Foram 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes.