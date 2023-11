Verstappen conquista 12ª pole do ano no GP de Abu Dabi

Max Verstappen teve no treino classificatório do Grande Prêmio de Abu Dabi um desempenho dominante, no qual o fez 'passear' por toda a temporada. O holandês cravou a melhor volta, com 1min23s445, e chegou a sua 12ª pole no ano, a 32ª da carreira. Charles Leclerc, da Ferrari, largará em segundo, seguido por Oscar Piastri, da McLaren.



O piloto da Red Bull conquistou também a sua quarta pole em Abu Dabi, onde comemorou o seu primeiro título da carreira, em 2021, em uma disputa quentíssima com Hamilton. O heptacampeão ficou apenas em 11º lugar. Ele briga pelo vice-campeonato com Sergio Perez, que sairá em nono.



Diferentemente de como foi nos treinos livres, quando sofreu com o carro, a Red Bull mostrou todo o seu poder ao avançar no Q1 com os dois melhores tempos, marcado por Verstappen e Sérgio Perez. Yuki Tsunoda foi a principal surpresa ao ser o terceiro mais rápido. George Russel foi apenas o quinto.



A Red Bull comemorou as voltas de seus pilotos, mas o mesmo não pôde ser dito pela Ferrari, que viu Carlos Sainz ter o pior desempenho no ano ao ser eliminado no Q1 com o 16º tempo. O espanhol criticou muito os outros pilotos, insinuando que seus adversários fizeram com que ficasse lento em sua volta rápida. Logan Sargeant, que teve sua volta anulada por irregularidades, não retornou às pistas e ficou em último.



No Q2, o domínio de Verstappen continuou, mas Perez acabou caindo para sexto. Norris apareceu com o surpreendente segundo lugar, em uma etapa com algumas curiosidades. Alonso cravou sua volta rápida e acabou jogando seu companheiro de equipe, Stroll, para a eliminação. O mesmo aconteceu com Russell e Hamilton. O heptacampeão caiu no Q2 pela segunda vez consecutiva.



O Q3 continuou na mesma linha. Verstappen dominou do início ao fim e confirmou mais uma pole no ano sem muita dificuldade. Perez, por sua vez, teve sua volta mais rápida deletada e acabou ficando em nono. Leclerc e Piastri ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.



Confira o grid de largada para o GP de Abu Dabi:



1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min23s445

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min23s584

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min23s782

4º - George Russell (ING/Mercedes), com 1min23s788

5º - Lando Norris (ING/McLaren), com 1min23s816

6º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), com 1min23s968

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min24s084

8º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), com 1min24s108

9º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), com 1min24s171

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min24s548

11º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), com 1min24s359

12º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), com 1min24s391

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min24s422

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), com 1min24s439

15º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), com 1min24s442

16º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min24s738

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), com 1min24s764

18º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), com 1min24s788

19º - Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo),com 1min25s159

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), sem tempo.