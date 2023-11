Na estreia de Tiago Nunes, Botafogo empata com Fortaleza e deixa o Palmeiras na liderança

Na estreia do técnico Tiago Nunes, o Botafogo voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro e perdeu a chance de retornar à liderança. Na noite desta quinta-feira (23), em jogo atrasado da 29ª rodada, empatou com o Fortaleza, pelo placar de 2 a 2, na Arena Castelão, na capital cearense. Este resultado deixou o Palmeiras na ponta de forma matemática, porque agora ambos têm os mesmos 34 jogos disputados. Os cariocas estão com 61 pontos, diante de 62 dos paulistas.



A igualdade também manteve a crise nos dois lados. Os cearenses não vencem há nove jogos e os cariocas chegaram a seis. Já o Fortaleza segue estacionado na parte intermediária da tabela, em 11º com 44 pontos.



Focados em voltar a vencer, os dois times fizeram um primeiro tempo de alta intensidade e o placar não demorou para sair do zero. Aos sete minutos, Celebe recebeu um passe açucarado de Caio Alexandre e cruzou rasteiro para Yago Pikachu, que de carrinho completou para a rede, deixando os donos da casa em vantagem. O VAR ainda analisou o lance por um possível impedimento na jogada, mas logo o gol foi confirmado.

O Botafogo foi para cima e contou com a sorte para empatar. Aos 19 minutos, após um cruzamento na área, Tiquinho escorou para Júnior Santos, que estava na segunda trave. Mas, no caminho, o zagueiro Brítez acabou cabeceado contra seu próprio gol e fazendo contra. Mas, antes do intervalo, o Fortaleza voltou a pular na frente do placar.



Aos 40, Calebe fez boa jogada pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou na área. Víctor Cuesta tentou escorar, mas a bola sobrou para Guilherme que de peixinho só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória do Fortaleza por 2 a 1.



Na volta do intervalo, o Botafogo foi para cima nos primeiros minutos, mas só foi conseguir voltar a empatar aos 32 minutos. Eduardo cobrou escanteio e Danilo Barbosa apareceu na primeira trave para cabecear firme para o gol. O goleiro João Ricardo até chegou a resvalar na bola, mas não conseguiu evitar o tento.



A partir daí, as duas equipes se mandaram ao ataque em busca do desempate. A melhor chance do Fortaleza veio já nos acréscimos, quando Yago Pikachu invadiu a área e bateu cruzado, mas a bola saiu tirando tinta do gol de Lucas Perri. Por isso, a partida terminou mesmo com o empate em 2 a 2.



Agora eles voltam a campo no domingo para a disputa da 35ª rodada do Brasileirão. Às 16h, o Botafogo recebe o Santos, no Engenhão, no Rio. Mais tarde, às 18h30, o Fortaleza encara o Palmeiras, mais uma vez no Castelão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 2 BOTAFOGO



FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Escobar); José Welison, Caio Alexandre (Lucas Sasha), Yago Pikachu e Calebe (Pochettino); Guilherme (Marinho) e Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



BOTAFOGO - Lucas Perri; Di Placido (Gabriel Pires), Adryelson (Danilo Barbosa), Víctor Custa e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Luis Henrique), Tiquinho Soares (Diego Costa) e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.



GOLS - Yago Pikachu, aos sete, Brítez (contra), aos 19, e Guilherme, aos 40 minutos, do primeiro tempo. Danilo Barbosa, aos 32 minutos, do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Bruno Pacheco e Titi (Fortaleza) e Diego Costa, Hugo e Júnior Santos (Botafogo).



ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).



RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.



LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).