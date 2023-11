Série B - Encerrando a competição, na 38ª rodada, jogam neste sábado, às 17h:Ceará x Juventude, Ponte Preta x CRB, Atlético-GO x Guarani, Avaí x Ituano, Botafogo-SP x Londrina, Novorizontino x Criciúma, Sport x Sampaio Corrêa, Chapecoense x Vitória, Tombense x Mirassol e ABC-RN x Vila Nova-GO. O Juventude, jogando em Fortaleza, precisa de uma vitória simples sobre o Ceará para retorna à Série A. Di Maria - Tricampeão na Copa do Mundo do Catar e um dos grandes nomes da história da Argentina, o atacante anunciou nesta quinta-feira, em suas redes sociais, que está chegando ao fim sua passagem pela equipe nacional. Aos 35 anos, o jogador do Benfica oficializou que a Copa América, entre 20 de julho e 14 de julho de 2024 nos Estados Unidos, será sua última competição com a seleção alviceleste. Daniel Alves - O Ministério Público da Espanha pediu, nesta quinta-feira, que o ex-jogador seja condenado a nove anos de prisão por agressão sexual. Além disso, o órgão defende que 150 mil euros (R$ 800 mil) de indenização sejam pagos à mulher que acusa o brasileiro de estuprá-la no banheiro de uma casa noturna de Barcelona. O jogador afirma que teve relação sexual com a denunciante, mas diz que o ato foi consensual e nega a acusação. Abel Ferreira - O treinador português tem uma proposta "irrecusável" do ponto de vista financeiro para assumir o Al-Sadd, do Catar. Caso aceite a oferta, ele se tornará o técnico mais bem pago do planeta, e deixará o Palmeiras após o final do Campeonato Brasileiro. Beach Tennis - O maior torneio do esporte no Sul do Brasil está sendo disputado até o próximo domingo no Rio Grande do Sul. A quarta edição do Sul Special Cup reúne 1.200 atletas, entre amadores e profissionais, em 17 quadras de areia no Ecoresort Vila Ventura, em Viamão. O torneio é no formato de BT400, ou seja, o campeão garantirá 400 pontos no ranking mundial. Ao todo, serão US$ 35 mil (aproximadamente R$ 170 mil) em premiação nas categorias profissionais de dupla masculina, dupla feminina e dupla mista, assim como mais de 1 mil atletas nas categorias amadoras. Ginástica - Foi oficializado nesta quinta-feira que o Brasil será sede do Campeonato Mundial de ginástica rítmica de 2025, no Rio de Janeiro.