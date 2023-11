Série A - Nesta quinta-feira, em jogo atrasado da 29ª rodada, o Fortaleza recebe o Botafogo às 19h. Em outro duelo adiado, da 30ª rodada, o Flamengo recebe o Bragantino às 21h30min. Maracanã - Imagens das câmeras de segurança do estádio serão analisadas para averiguar se houve excessos de violência de policiais militares e seguranças particulares na briga antes da partida entre Brasil e Argentina, disputada na terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A informação é do promotor Leonardo Cunha, do Juizado Especial Criminal (Jecrim) que funciona dentro do estádio. Justiça - A Polícia Civil identificou e indiciou 25 torcedores suspeitos de envolvimento na briga registrada no jogo entre Coritiba e Cruzeiro, no dia 11 deste mês, pelo Brasileirão, na Vila Capanema. Torcedores dos dois clubes invadiram o gramado do estádio e trocaram agressões. Copa América 2024 - México e a Jamaica se classificaram às semifinais da Liga das Nações da Concacaf e já garantiram suas vagas no torneio organizado pela Conmebol. Os mexicanos venceram Honduras por 2 a 0, levando a melhor nos pênaltis, por ter perdido o jogo de ida pelo mesmo placar. Já os jamaicanos venceram o Canadá por 3 a 2, depois de perder por 2 a 1, superando o adversário nos gols marcados fora de casa. Argel Fuchs - Depois da vitória do ABC-RN sobre o Guarani por 3 a 2, no domingo, em Campinas, o técnico anunciou, ontem, o seu desligamento do comando do time potiguar. Não houve acordo para a sua permanência em 2024 e a direção já promete iniciar um processo de renovação no elenco antes da rodada final da Série B. PSG - O clube francês anunciou nesta quarta-feira que exerceu a opção de compra sobre o atacante português Gonçalo Ramos, do Benfica, que permanece com vínculo até junho de 2028. O artilheiro de 22 anos assinou em definitivo, por 65 milhões de euros (cerca de R$ 347 milhões) mais 15 milhões (R$ 80 milhões) em bônus, segundo os jornais europeus. Paris 2024 - Um novo lote de 400 mil ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos será aberto no dia 30 de novembro, conforme informou a organização do evento nesta quarta-feira, com lugares disponíveis para todos os esportes, exceto o surfe, que será disputado no Taiti.