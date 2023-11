Mundial sub-17 - Brasil e Argentina vão se enfrentar nesta sexta-feira, às 9h, em Jacarta, na Indonésia, pelas quartas de final do torneio. Os argentinos golearam, nesta terça-feira, a Venezuela por 5 a 0 e garantiram a disputa do clássico sul-americano na competição. A seleção brasileira se classificou na segunda-feira, após vitória sobre o Equador, por 3 a 1. Corinthians - Alessandro Nunes, gerente de futebol do clube paulista, foi suspenso preventivamente pelo STJD por 30 dias ou até o julgamento do processo em primeira instância devido à tentativa de invasão à sala do VAR no intervalo do jogo contra o Grêmio, na Arena. Atlético-MG - Depois de acertar com os laterais Guilherme Arana e Saravia, o clube oficializou novos acordos com o experiente Mariano, também jogador de beirada de campo e com o zagueiro uruguaio Maurício Lemos. O primeiro assinou até o final de 2024, enquanto o segundo fica até 2025. Alexandre Pato - O jogador de 34 anos sentiu dores no treino do fim de semana e teve diagnosticado um estiramento no músculo reto femoral da perna esquerda após exame de imagem. Ele já começou o trabalho de recuperação, mas corre o risco de não atuar mais pelo Sâo Paulo, já que tem contrato apenas até o final de 2023, e não deve renovar. Botafogo - O clube carioca apresentou, nesta terça-feira, o técnico Tiago Nunes. O comandante chega para tentar o título do Brasileirão na reta final da competição. Seu primeiro jogo será nesta quinta, contra o Fortaleza, no Castelão. Messi x CR7 - O Inter Miami de Lionel Messi irá enfrentar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo em fevereiro, em Riad, na Arábia Saudita, no que pode ser o último duelo entre os dois craques do futebol mundial. A Riyadh Season Cup reunirá, além das duas equipes, o Al Hilal de Neymar, que deve perder o torneio por lesão. Tênis - O Brasil vai disputar a United Cup, competição mista entre países no encerramento da temporada de 2023, na Austrália. A classificação do País aconteceu devido ao ranking de Bia Haddad, número 11 do mundo. A equipe brasileira ainda contará com Marcelo Melo, Thiago Wild, Felipe Meligeni e Carolina Meligeni Alves. O torneio começa no dia 29 de dezembro e terá jogos em Perth e Sydney.