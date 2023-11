Botafogo - O clube anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do técnico Tiago Nunes para a reta final do Campeonato Brasileiro. Ele volta ao Brasil após passagem pelo Sporting Cristal, do Peru, para assumir o alvinegro carioca no lugar de Lúcio Flávio, demitido após uma sequência de maus resultados. O contrato é válido até o fim de 2025. Nesta quarta-feira, ele comandou seu primeiro treino, se apresentando aos atletas, que realizaram apenas trabalho regenerativo. Os primeiros treinos no campo serão feitos nesta quinta-feira, no CT Lonier.

Futebol feminino - O São Paulo divulgou nesta quinta-feira que o jogo de ida contra o Corinthians pela final do Campeonato Paulista será disputado na Vila Belmiro. O confronto será neste domingo, às 16h. O Morumbi receberá um evento do clube no mesmo dia e, por isso, não pôde ser escolhido como o palco da decisão. O time também informou que os ingressos, que ainda não foram liberados, serão gratuitos.

Maracanã - A Secretaria de Estado da Casa Civil homologou, nesta quinta-feira, a proposta do consórcio vencedor, formado por Flamengo e Fluminense, para administrar o Complexo Maracanã. A dupla assume a gestão do espaço no dia 1º de janeiro. O contrato é válido por 12 meses, com uma cláusula que pode rescindir o vínculo assim que a administração definitiva assumir.

STJD - A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva protocolou denúncia contra Coritiba e Cruzeiro pela confusão e briga generalizada em campo entre torcedores dos dois clubes no jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A procuradoria enquadrou os dois times nas infrações de desordem e invasão, conforme o artigo 2013 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Além disso, o Coxa vai responder por arremesso de objetos a campo, e a Raposa por atraso de início e reinício de jogo.

Fórmula 1 - A competição completa, neste final de semana, o GP 1.100 de sua história com a primeira corrida do novo circuito de rua construído no coração de Las Vegas, nos Estados Unidos. A corrida principal está marcada para domingo, às 2h30min. O treino classificatório ocorre no sábado, às 4h30min.