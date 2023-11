Notas esportivas

Série B - O empate em 1 a 1 entre Guarani e Criciúma, na terça-feira, em Campinas, tirou as chances de título do Tigre, que era o único matematicamente capaz de alcançar o Vitória. A equipe rubro-negra, assim, assegurou o troféu com duas rodadas de antecedência e celebrou sua primeira conquista nacional. A festa dos jogadores e torcedores invadiu a madrugada em Salvador, algo facilitado pelo feriado nacional da Proclamação da República. Vasco - Eleito o presidente para o próximo triênio, Pedrinho só tomará posse no dia 15 de janeiro, mas já se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com representantes da 777 Partners e alinhou processos para a transição com a atual diretoria do clube associativo. Na reunião com o governador, ele tratou, principalmente, de assuntos relacionados à segurança nos estádios, reforma de São Januário e licitação do Maracanã. Palmeiras - O Verdão anunciou, nesta quarta-feira, a primeira contratação para 2024. Trata-se do volante argentino Aníbal Moreno, que estava no Racing. O jogador de 24 anos era desejo antigo da equipe e chega para ocupar posição carente desde a saída de Danilo para o Nottingham Forest. Os valores da transferência giram em torno de R$ 35 milhões, mais R$ 5 milhões em bônus por metas atingidas. Calleri - O atacante argentino evoluiu na recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito e fez seu primeiro treino no gramado. Mesmo assim, ele só voltará aos gramados na próxima temporada. Marcelo Gallardo - O Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita que pode cruzar com o Fluminense no Mundial de Clubes, chegou a um acordo com o técnico argentino, ex-River Plate. O treinador será o novo comandante no time do atacante Karim Benzema. Tragédia - Guilherme Carvalho Castaman, de 18 anos, morreu após passar mal durante uma partida de futsal em Soledade, no interior do Estado. Ele chegou a ser socorrido pela equipe médica que acompanhava a partida no ginásio e foi levado ao hospital, mas não sobreviveu. Tênis - Após acumular três derrotas seguidas, o espanhol Carlos Alcaraz voltou a vencer nesta quarta-feira. O número dois do mundo superou o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2), pela fase de grupos do ATP Finals, em Turim, na Itália.