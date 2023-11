Série B - Fechando a 36ª rodada, se enfrentam nesta terça-feira: Guarani x Criciúma (19h) e ABC-RN x Juventude (21h). Com o triunfo sobre o Novorizontino, o Vitória assegurou o retorno à Série A após cinco anos. Cruzeiro - O clube mineiro anunciou, nesta segunda-feira, que a venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, está suspensa. A Raposa corre risco de sofrer uma grave punição no STJD após as confusões que marcaram a derrota de 1 a 0 para o Coritiba, no último sábado. Torcedores mineiros e paranaenses entraram em conflito no gramado da Vila Capanema quando o relógio marcava 45 minutos do segundo tempo. Palmeiras - Nesta segunda-feira, o volante Aníbal Moreno, do Racing, desembarcou em São Paulo para finalizar seu acerto com o clube paulista. A expectativa é que o argentino faça os exames médicos e assine o contrato na sequência. Em seguida, o jogador volta ao seu clube e deve se apresentar como atleta do Alviverde em 2024. A negociação gira em torno dos US$ 7 milhões (cerca de R$ 34,4 milhões na cotação atual). Bobby Charlton - Muitas pessoas estiveram presentes no funeral do ex-jogador e ídolo do Manchester United e da seleção da Inglaterra, nesta segunda-feira. A cerimônia, que aconteceu na cidade de Manchester, foi realizada em parte no estádio Old Trafford e também na catedral local, contando com a presença de diversos nomes relevantes do país. Sir Alex Ferguson, ex-treinador que comandou o United por 27 anos, foi um dos primeiros a chegar na homenagem. Príncipe William e Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, também foram rostos conhecidos que marcaram presença. Fórmula 1 - Fãs de automobilismo e esporte já podem garantir seus ingressos para a próxima edição do GP São Paulo, no Autódromo de Interlagos, na região Sul paulista. As competições ocorrem entre os dias 1 e 3 de novembro de 2024. A venda geral de ingressos para a competição na capital paulista teve início às 12h desta segunda-feira na Eventim, site oficial do evento e acontece depois de duas fases de pré-vendas para clientes Porto e American Express.