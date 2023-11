Notas esportivas

Série B - Resultados da 36ª rodada: Vila Nova 4x1 Londrina, Sport 0x0 Atlético-GO, Ituano 2x1 Sampaio Corrêa, Chapecoense 2x0 Botafogo-SP, Avaí 1x1 CRB e Tombense 0x1 Ponte Preta, Ceará 0x0 Mirassol. O G-4 tem Vitória, Atlético-GO, Criciúma e Juventude. Vasco - Ex-jogador e ex-comentarista dos canais Globo, Pedrinho foi eleito presidente do clube carioca na noite deste sábado. O ex-atleta de 46 anos superou o advogado Leven Siano por 2.873 a 1.720 votos e vai comandar o clube carioca entre 2024 e 2026, substituindo Jorge Salgado, atual mandatário. Fluminense - Após o empate em 1 a 1 com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, os jogadores e torcedores do Tricolor das Laranjeiras se reuniram neste domingo nas ruas do Rio de Janeiro para comemorar o título da Libertadores. A conquista inédita na história do clube, que veio graças ao 2 a 1 sobre o Boca Juniors, foi festejada no Centro do Rio de Janeiro. Botafogo - O Alvinegro definiu que Tiago Nunes assumirá a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. O clube tem negociações avançadas para que o técnico fique à frente da equipe nos últimos jogos da competição nacional. No início da tarde deste sábado, o Sporting Cristal, do Peru, comunicou que o comandante deixou o comando dos celestes. Na nota, a equipe peruana informou que "devido a razões estritamente familiares, o professor Nunes decidiu permanecer no Brasil e continuar os seus projetos profissionais acompanhado da sua família". Maratona - Dezenove anos depois da icônica cena de Vanderlei Cordeiro de Lima completando sorridente uma maratona olímpica em uma injusta terceira colocação, o Estádio Panatenaico, templo do esporte em Atenas, reviveu a cena. O brasileiro foi ovacionado ao completar a Maratona de Atenas, sua primeira em quase 15 anos, aos 54 anos, desta vez acompanhado do técnico da carreira toda, Ricardo D'Angelo. UFC - O lutador Alex Poatan se tornou o primeiro brasileiro, desde Glover Teixeira, a conquistar o cinturão meio-pesado da competição, na noite deste sábado, em Nova York, no Madison Square Garden. Em uma batalha contra o checo Jiri Prochazka, o brasileiro conseguiu um nocaute técnico no segundo round e fez história.