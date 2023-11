Notas esportivas

Série B - Dando início a 36ª rodada, jogam nesta sexta-feira: Vila Nova x Londrina (19h) e Sport x Atlético-GO (21h30min). No sábado, tem Ituano x Sampaio Corrêa (15h), Chapecoense x Botafogo-SP, Avaí x CRB (17h) e Tombense x Ponte Preta (18h). E, no domingo, se enfrentam Ceará x Mirassol (15h45min) e Novorizontino x Vitória (18h). Atlético de Madrid - O técnico Diego Simeone concretizou, nesta quinta-feira, a prolongação de seu vínculo com o clube até junho de 2027 e, caso nenhum imprevisto interrompa o contrato, ele atingirá a marca de 15 anos e meio como comandante do Colchonero. Richarlison - Ausente na convocação para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa, o atacante foi submetido a uma cirurgia de púbis nesta quinta-feira, em Londres. O tempo de recuperação não foi estimado, mas o jogadir deve ficar dois meses fora, retornando aos gramados em 2024. Luis Diaz - O governo da Colômbia anunciou nesta quinta-feira que o pai do atacante do Liverpool foi libertado do cativeiro. Luis Manuel Díaz estava sequestrado há 12 dias, quando foi capturado pelo grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN), no Norte do país, no dia 28 de outubro. A libertação foi divulgada pela delegação do governo que negocia um acordo de paz com o ELN. Real Madrid - Nesta quinta-feira, o clube espanhol anunciou a renovação de contrato com o uruguaio Federico Valverde até julho de 2029, dois anos a mais do que tinha em seu vínculo anterior. O meio-campista de 25 anos terá uma multa rescisória no valor de 1 bilhão de euros. Tênis - A organização do Rio Open confirmou nesta quinta-feira o terceiro tenista garantido na chave principal da edição de 2024, marcada para ser disputada entre os dias 17 e 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. Trata-se do jovem francês Arthur Fils, de apenas 19 anos, que já figura no 36º posto do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).