Notas esportivas

Campeonato Brasileiro - Fechando a 33ª rodada, hoje, se enfrentam, às 19h, Goiás x Santos e Corinthians x Atlético-MG, e, às 20h, Bahia x Cuiabá. Liga dos Campeões - Resultados do fechamento da 4ª rodada, nesta quarta-feira: pelo Grupo A: Copenhagen-DIN 3x3 United-ING e Bayern 2x1 Galatasaray-TUR; B: Arsenal 2x0 Sevilla e PSV-HOL 1x0 Lens-FRA; C: Napoli 1x1 Union Berlin-ALE e Real Madrid 3x0 Braga-POR; D: Real Sociedad-ESP 3x1 Benfica e Salzburg-AUS 0x1 Inter de Milão. Atlético-MG - O presidente do clube mineiro, Sérgio Coelho, revelou que a Arena MRV passará por uma troca de gramado nos próximos meses. O novo estádio atleticano, inaugurado em abril deste ano, terá grama sintética. Apesar de nova, a arena já sofre com críticas por causa da qualidade ruim do gramado natural. Athletico-PR - O clube paranaense confirmou ontem a rescisão contratual com o atacante Marcelo Cirino. O jogador tinha vínculo com o clube até o fim deste ano, mas as partes decidiram, em comum acordo, encerrar a quarta passagem do atleta. São Paulo - O meia Rodrigo Nestor realizou uma cirurgia para correção de lesões no menisco e no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. De acordo com o São Paulo, o procedimento foi bem-sucedido. O atleta retorna aos gramados em 2024. Justiça - O ex-jogador e apresentador Neto e a TV Bandeirantes foram condenados em primeira instância a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil ao treinador Jorge Sampaoli, ex-Flamengo. O argentino foi acusado de racismo durante a exibição do programa "Baita Amigos", no dia 17 de abril deste ano, e "Os Donos da Bola", no dia 18 do mesmo mês. Ele teria praticado atos racistas contra o preparador de goleiros Arzul em sua passagem pelo Santos. O profissional do clube paulista prestou depoimento negando que foi vítima de descriminação Futebol inglês - Um torcedor do Crystal Palace que fez gestos racistas contra o sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham, foi banido por três anos de estádios de futebol. Imagens da arquibancada captadas pela transmissão televisiva mostram o homem, identificado como Robert Garland, puxando os olhos para ofender o atacante, que estava sendo substituído e viu o gesto, por isso comunicou à arbitragem.