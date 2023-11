Liga dos Campeões - Resultados da abertura da 4ª rodada da fase de grupos, disputada nesta terça. Pelo Grupo E: Lazio-ITA 1x0 Feyenoord-HOL e Atlético de Madrid 6x0 Celtic-ESC; F: Borussia Dortmund 2x0 Newcastle-ING e Milan 2x1 PSG; G: City-ING 3x0 Young Boys-SUI e Estrela Vermelha-SER 1x2 Leipzig-ALE; H: Shakhtar 1x0 Barcelona e Porto 2x0 Royal Antwerp-BEL. Liga dos Campeões 2 - Nesta quarta-feira, fechando a quarta-rodada, se enfrentam pelo Grupo A: Copenhagen-DIN x United-ING e Bayern x Galatasaray-TUR; B: Arsenal x Sevilla e PSV-HOL x Lens-FRA; C: Napoli x Union Berlin-ALE (14h45min) e Real Madrid x Braga-POR; D: Real Sociedad-ESP x Benfica (14h45min) e Salzburg-AUS x Inter de Milão. Os demais jogos serão disputados às 17h. Santos - O atacante Soteldo é desfalque certo para o jogo contra o Goiás, nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio da Serrinha, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi diagnosticado com um edema muscular no adutor da coxa esquerda. Seleção brasileira - O técnico Ramon Menezes convocou nesta terça-feira, a seleção brasileira pré-olímpica visando o último período de treinamentos antes da lista final para o Pré-Olímpico, na Venezuela, em janeiro de 2024. Nenhum jogador da dupla grenal foi convocado pelo comandante. Richarlison - O atacante brasileiro revelou que fará uma cirurgia no púbis, indicando ter um problema na região desde o começo do ano. "Os últimos meses não foram fáceis pra mim. Venho sofrendo também de saúde, acho que já conversei com os doutores e em breve farei uma cirurgia no púbis. Venho há oito meses sofrendo, guerreando, olhando pra seleção, pra clube e não olhava pra mim. Acho que chegou o momento de descansar, dar uma pausa", relatou. Daniel Alves - Está previsto para ocorrer neste mês o julgamento do ex-jogador preso desde o dia 20 de janeiro sob a acusação de estuprar uma mulher de 23 anos na boate Sutton, na Espanha, no dia 30 de dezembro. O brasileiro de 40 anos está detido em Barcelona. Tênis - Após a última atualização de seu ranking da WTA, a tenista brasileira Bia Haddad fechou a temporada 2023 na 11ª colocação da lista, subindo oito posições depois da conquista do título do WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China.