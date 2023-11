Conselho Deliberativo inicia as eleições presidenciais do Inter nesta terça-feira

Dando início ao processo eleitoral que define o presidente do Inter no próximo triênio, a partir de 2024, o Conselho Deliberativo do clube votará, nesta terça-feira (7), no primeiro turno do processo. Na disputa pelo cargo, está o atual presidente colorado, Alessandro Barcelos, e Roberto Melo, vice-presidente de de futebol na gestão Marcelo Medeiros. A votação ocorrerá entre 19h e 21h, no Beira-Rio.