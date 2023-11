Liga dos Campeões - Pela 4ª rodada da fase de grupos da competição, se enfrentam nesta terça-feira, pelo Grupo E: Lazio-ITA x Feyenoord-HOL e Atlético de Madrid x Celtic-ESC; F: Borussia Dortmund x Newcastle-ING (14h45min) e Milan x PSG; G: City-ING x Young Boys-SUI e Estrela Vermelha-SER x Leipzig-ALE; H: Shakhtar x Barcelona (14h45min), e Porto x Royal Antwerp-BEL. Os demais jogos serão disputados às 17h. Série B - Fechando a 35ª rodada da competição, nesta terça-feira, às 19h, tem CRB x Chapecoense e, às 21h30min, Criciúma x ABC-RN. São Paulo - Rodrigo Nestor não defende mais o clube nesta temporada. O meio-campista rompeu o ligamento colateral do joelho esquerdo e terá de passar por cirurgia, com recuperação em até seis meses. O jogador acabou sofrendo uma entorse nas atividades realizadas no CT da Barra Funda, no domingo, e após exames de imagem foi constatada a lesão. Vinícius Júnior - O atacante brasileiro, do Real Madrid, foi eleito nesta segunda-feira o melhor jogador do Campeonato Espanhol da última temporada. O prêmio é concedido pela Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE). Real Madrid - Jude Bellingham pode desfalcar o clube espanhol no duelo com o Braga, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões. Conforme informado pela imprensa espanhola, exames médicos realizados nesta segunda constataram uma luxação no ombro esquerdo do meio-campista inglês. O Real comunicou que o atleta treinou dentro das instalações do clube, longe de seus companheiros. Rússia - O Comitê Olímpico Russo recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a suspensão imposta pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) no mês passado, por ter incorporado conselhos esportivos ucranianos. O tribunal divulgou nesta segunda-feira que registrou o recurso, mas não definiu prazo para um veredicto. A disputa jurídica não deverá afetar os atletas russos que se classificarem para os Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano. O COI já havia anunciado que os esportistas do país poderiam competir na França, desde que recebam convite direto das federações de cada modalidade, em um processo que não passa pelo comitê russo.