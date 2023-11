Notas esportivas

Série B - Pela 35ª rodada, jogaram Atlético-GO 2x2 Novorizontino, Mirassol 2x1 Sport, Londrina 0x0 Guarani, Juventude 2x1 Ituano, Ponte Preta 0x1 Avaí, Botafogo-SP 2x2 Ceará e Sampaio Corrêa 1x2 Tombense. Vitória x Vila Nova não estava encerrado até o fechamento desta edição.

Panamericano - O Brasil venceu o Chile nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e faturou o ouro do futebol masculino no sábado, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

Panamericano 2 - A seleção brasileira masculina de vôlei se vingou da perda do Campeonato Sul-Americano. No sábado, na Arena O'Higgins, a equipe devolveu os 3 a 0 sobre a Argentina, com 25/23, 25/13 e 25/22 e levou a medalha de ouro nos Jogos do Chile, quebrando um jejum de 12 anos.

Panamericano 3 - O Brasil encerrou o evento com sua melhor atuação na história dos jogos. Foram 66 medalhas de ouro, de um total de 205 pódios.

Fórmula 1 - Max Verstappen, da Red Bull, venceu sua 17ª corrida de 20 disputadas na atual temporada neste domingo, no GP do Brasil em Interlagos, e quebrou mais um recorde na carreira. Com a vitória, ele chegou a 85% de aproveitamento na temporada, superando a marca de Alberto Ascari, que teve um aproveitamento de 75% em 1952, com a Ferrari, quando venceu seis das oito etapas da temporada. No pódio deste domingo, Verstappen foi seguido pelo britânico Lando Norris (McLaren) e pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

Justiça - A Polícia Civil prendeu dez foragidos, tanto por condenação quanto decisão cautelar, em uma ação realizada na sexta-feira no Autódromo de Interlagos, durante o GP de São Paulo de Fórmula 1. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a localização dos procurados entre o público se deu pelo compartilhamento de dados do programa Muralha Paulista com as autoridades. O sistema já é usado em partidas de futebol, mas foi testado pela primeira vez em um evento internacional.

Tênis - Neste domingo, Novak Djokovic entrou em quadra para a grande decisão do ATP 1000 de Paris e enfrentou o búlgaro Grigor Dimitrov. Mesmo com a expectativa de um jogo duro, o número 1 do mundo venceu o duelo com tranquilidade, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3. Com essa conquista, o sérvio chegou ao seu sétimo título da etapa na capital francesa.