Série B - Pela 35ª rodada da competição, duelam, nesta sexta-feiraMirassol x Sport (19h), Londrina x Guarani (21h30min) e Juventude x Ituano (21h30min). No sábado, será a vez de Botafogo-SP x Ceará (17h), Ponte Preta x Avaí (17h) e Sampaio Corrêa x Tombense (19h30min). Fechando os jogos do final de semana, Vitória x Vila Nova se enfrentam no domingo, às 18h.

Fórmula 1 - Neste final de semana, ocorrerá o GP de São Paulo, em Interlagos. Esta será a 20ª etapa da temporada 2023 da F1 e encerra a rodada tripla pelas Américas iniciada com o GP dos Estados Unidos. A corrida está marcada para às 14h de domingo.

Neymar - O jogador do Al Hilal e da seleção brasileira foi operado nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, e agora inicia seu processo de recuperação para o retorno aos gramados em, aproximadamente, dez meses. O atleta se machucou no duelo com o Uruguai, em 17 de outubro.

CBF - O pronunciamento de John Textor, dono da SAF Do Botafogo após a derrota para o Palmeiras, em que ele acusa a CBF de ser corrupta, terá resposta por parte da entidade que organiza o futebol brasileiro. O dirigente americano será acionado judicialmente.

Libertadores da América - Os torcedores do Boca Juniors começaram nesta quinta-feira a lotar trechos da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, com festa e cantoria dias antes da final da Copa Libertadores, contra o Fluminense A área do Sambódromo deve ser destinada aos torcedores xeneizes, já que a maioria não entrará no Maracanã para assistir a decisão.

Panamericano - Após eliminar o México por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, o O Brasil vai disputar a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos diante do Chile, no próximo sábado, às 20h.

Endrick - Os dois gols marcados pelo atacante na virada histórica do Palmeiras, por 4 a 3, sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, por 4 a 3, no Engenhão, vão render um bom dinheiro aos cofres do Palestra Itália. Vendido ao Real Madrid no fim do ano passado, o contrato de Endrick com o clube espanhol garante ao clube paulista mais 2,5 milhões de euros a cada cinco gols marcados na temporada. Diante do Botafogo, o jovem atleta, de 17 anos, alcançou dez gols em 2023, ativou o 'gatilho' e reverteu ao clube 2,5 milhões de euros, pela segunda vez.