Inter x América-MG: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando vencer para se manter forte na disputa por uma vaga na Sul-Americana, o Inter recebe o América-MG, nesta quarta-feira (1º), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o Colorado entrará em campo buscando se redimir pela derrota frente ao Coritiba, no domingo, por 4 a 3. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.