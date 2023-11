Série B - Dando início a 35ª rodada, se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h, Atlético-GO e Novorizontino. Bolívia - O brasileiro Antônio Carlos Zago foi anunciado, nesta terça-feira, como novo técnico da seleção do país, última colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Israel - A Uefa confirmou o local dos jogos da seleção israelense nas Eliminatórias da Eurocopa. Após adiar os compromissos da equipe por conta da guerra com o Hamas, a entidade comunicou que as partidas como mandantes serão na Hungria, a começar pelo duelo com a Suíça, marcado para o dia 15 de novembro. Vinícius Júnior - O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira, que ampliou o contrato do atacante até junho de 2027. Antes disso, o vínculo do brasileiro de 23 anos, protagonista do clube merengue nas duas últimas temporadas, era válido até junho de 2024. Copa do Mundo - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, usou as redes sociais nesta terça-feira para confirmar que a Arábia Saudita será sede do Mundial de 2034. O dirigente celebrou o fato das próximas três edições do torneio já terem seus locais definidos. Em 2026, México, Canadá e Estados Unidos serão os palcos. Já em 2030, Argentina, Uruguai, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos receberão a competição. Pan-Americano - O Brasil venceu o México nesta terça-feira, por 3 sets a 0, no vôlei masculino, pela 2ª rodada da fase de grupos nos Jogos de Santiago. A equipe soma duas vitórias em dois jogos na fase de grupos, e com isso, é líder do grupo A com dez pontos. A seleção volta à quadra nesta quarta-feira, às 10h30min, contra Cuba, para definir quem passará em primeiro. Pan-Americano 2 - O judô brasileiro terminou os jogos de Santiago, no Chile, com 16 medalhas. A última foi a de prata, conquistada após a derrota para Cuba no desempate da disputa por equipes mistas, nesta terça-feira. A equipe brasileira foi derrotada por 4 a 3, mas conquistou um feito inédito ao terminar em segundo lugar. A melhor campanha do Brasil no judô nos jogos terminou com sete medalhas de ouro, três pratas e seis bronzes, superando o desempenho de Guadalajara 2011, no México, quando subiu ao pódio em 13 oportunidades.