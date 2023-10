Inscrições para torneio de beach tennis em Santa Rosa estão abertas

Estão abertas as inscrições para o torneio FGBT 200, promovido pela Federação Gaúcha de Beach Tennis (FGBT), em Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul. As disputas acontecem na Arena Pool Beach (Avenida América, 820 - bairro Centro) nos dias 9, 10, 11 e 12 de novembro. As informações são da FGBT.