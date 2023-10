Pan-Americano - A gaúcha Tatiana Weston-Webb conquistou a medalha de ouro no surfe shortboard, nesta segunda-feira, ao superar a canadense Santa Dempfle-Olin. A vitória só foi conquistada na última onda, na qual ela mostrou todo o seu talento para subir no lugar mais alto do pódio. Esta é a primeira medalha pan-americana conquistada pela brasileira, oitava colocada do Circuito Mundial de Surfe (WCT), e a quinta do Brasil em Santiago. Pan-Americano 2 - A seleção brasileira iniciou sua trajetória no vôlei masculino nesta segunda-feira, com vitória sobre a Colômbia por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/17 e 25/10. Esta foi a primeira partida do Brasil dirigido por Giuliano Ribas, o Juba, que assumiu o comando da equipe após o pedido de demissão de Renan Dal Zotto, oficializado após a conquista da vaga olímpica para Paris 2024. Pan-Americanos 3 - O brasileiro Rafael Macedo perdeu a final do judô na categoria -90 kg para o cubano Iván Silva, na tarde desta segunda. A arbitragem apontou que Macedo realizou utilizou a cabeça para se defender de uma entrada do judoca adversário. O movimento, chamado hansoku-make, é proibido na modalidade. Portanto, o brasileiro foi desclassificado e ficou com a medalha de prata. Pan-Americanos 4 - Vitor Ishiy e Bruna Takahashi venceram a semifinal das duplas mistas do tênis de mesa nesta segunda-feira, e não só avançaram à final dos Jogos de Santiago, como também garantiram vaga aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. A dupla brasileira superou os canadenses Eugene Wang e Mo Zhand por 4 a 2, carimbando o passaporte olímpico. Tragédia - Uma pessoa, identificado como Antonio Scotto Di Luzio, foi encontrado morto nas dependências do Estádio Diego Armando Maradona após o jogo entre Napoli e Milan, na madrugada de ontem, na Itália. As autoridades locais encontraram o corpo do homem de 42 anos em uma área que não é utilizada no estádio há algum tempo e que fica próxima ao setor visitante. A causa da morte foi uma queda de cerca de 20 metros. Segundo um amigo de Antonio, os dois tentaram entrar no estádio sem ingressos e, para isso, teriam que escalar uma pilastra para acessar as arquibancadas.