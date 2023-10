Série B - Pela 34ª rodada, nesta sexta-feira, teve: Ceará 2x1 Sport, Guarani 0x1 Botafogo-SP e Novorizontino 2x0 Ponte Preta. No sábado: Criciúma 3x0 Sampaio Corrêa, Ituano 0x0 Mirassol e Vila Nova 2x1 Atlético-GO. Stock Car - Ricardo Maurício venceu a segunda corrida na décima etapa da temporada, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste domingo. Foi a 37ª vitória na carreira do piloto, a segunda neste ano. Felipe Massa (Lubrax Podium) e Felipe Baptista (KTF Sports) fecharam o pódio. Campeonato Espanhol - Com dois gols do jovem Jude Bellingham, o Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1, no Estádio Olímpico. O registro triste do clássico foi mais um ato racista com o brasileiro Vini Jr. Pan-Americano - A canoagem slalom garantiu três medalhas de ouro para o Brasil neste domingo. Ana Sátila venceu no C1 feminino e, mais tarde conseguiu sua segunda medalha no caiaque cross. Enquanto, no caiaque cross masculino, Guilherme Mapelli ficou com o ouro. Pan-Americano 2 - A seleção brasileira venceu Honduras por 3 a 0, ontem, pela 3ª rodada da fase de grupos, no Estádio Viña Del Mar, em Santiago, no Chile. Os gols da seleção foram marcados por Ronald e Gustavo Martins, do Grêmio, e Thauan Lara do Inter. Pan-Americano 3 - O tênis brasileiro conquistou duas medalhas de ouro, no sábado. Ambas conquistas foram nas duplas. No feminino, Laura Pigossi e Luisa Stefani ficaram com o título, enquanto, no masculino, Gustavo Heide e Marcelo Demoliner triunfaram. Pan-Americano 4 - O judô brasileiro somou mais quatro medalhas neste domingo. No total, o time nacional conquistou dois ouros, uma prata e um bronze. Os ouros foram conquistados por Gabriel Falcão e Guilherme Scmimidt, a prata ficou com Daniel Cargnin, que saiu lesionado na disputa de semifinais e nem chegou a subir o tatame para a final, já o bronze foi conquistado por Ketleyn Quadros.