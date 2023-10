Inter x Coritiba: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores e embalado pela vitória fora de casa sobre o Vasco, o Inter a campo neste domingo, às 18h30min, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Coritiba, no Beira-Rio. Para este confronto, o Colorado espera contar com casa cheia, já que da última vez em que atuou diante de seu torcedor, a equipe aplicou um sonoro 7 a 1, no Santos. A transmissão ficará por conta do Premiere.

Os comandados de Eduardo Coudet enfrentarão um Coxa virtualmente rebaixado. Com uma campanha pífia no primeiro turno, os paranaenses flertaram com uma reação no returno, que não será suficiente para mantê-los vivos na primeira divisão. No primeiro confronto de 2023, no Couto Pereira, os gaúchos saíram vitoriosos, pelo placar de 1 a 0. Chacho não contará com Mercado e Wanderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Igor Gomes e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e De Pena (Pedro Henrique); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Coritiba - Gabriel; Natanael, Henrique, Jean Pedroso (Thalisson Gabriel) e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski

Arbitragem: André Luiz Policarpo Bento, auxiliado por Guilherme Camilo e Leonardo Pereira. No VAR, estará Jose Rocha Filho.

Serviço Inter x Coritiba

Local: Beira-Rio;

Horário: 18h30min;

Transmissão: Premiere;

Ingressos: Os ingressos podem ser adquiridos por sócios pelos valores de R$ 16,00 a R$ 128,00. Para não sócios, os bilhetes variam de R$ 40,00 a R$ 160,00.