Série B - Dando sequência a 34ª rodada, nesta sexta-feira, às 19h, se enfrentam Ceará x Sport, e, às 21h30min, tem Guarani x Botafogo-SP e Novorizontino x Ponte Preta. No sábado, às 15h30min, jogam Criciúma x Sampaio Corrêa e Ituano x Mirassol, e, às 19h, Vila Nova x Atlético-GO. No domingo, às 18h30min, tem Londrina x CRB e, às 19h, Vitória x Juventude. São Paulo - Após sair na primeira etapa do confronto contra o Palmeiras, na quarta-feira, pela 29ª rodada do Brrasileirão, Lucas Moura realizou, nesta quinta, uma série de exames que constataram um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, tirando a possibilidade do atacante atuar contra o Athletico-PR, na próxima rodada. Pan-Americano - A seleção brasileira de beisebol não entrou em campo nesta quinta-feira, mas fez festa com a inédita classificação à final. Depois de passar com honras no grupo da morte, que tinha Venezuela, Cuba e Colômbia, a equipe nacional se garantiu na disputa do ouro, no sábado, após triunfo das colombianas sobre o México no quadrangular que define a decisão. Agora, o Brasil aguarda o vencedor de Colômbia e Panamá, nesta sexta-feira, para saber quem vai definir o título. Apostas esportivas - O meio-campista do Newcastle, Sandro Tonali, foi suspenso por dez meses pela Federação Italiana de Futebol, nesta quinta-feira, por apostar em times no qual jogou, ficando de fora do resto da temporada do Campeonato Inglês, bem como de competir pela Itália na Eurocopa do próximo ano. O italiano concordou com um acordo judicial junto da federação, que incluí terapia para o vício do jogo, pelo período de oito meses. Stock Car - A 10ª etapa da competição ocorrerá neste domingo, a partir das 12h, em Mogi Guaçu. Esta será a 10ª etapa, de 12 da temporada. O campeão de 2021, Gabriel Casagrande, segue na liderança, com 249 pontos. Rubens Barrichello é o 2º colocado, com 227, e Thiago Camilo aparece em 3º, com 216.