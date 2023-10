Série A - Finalizando a 29ª rodada, nesta quarta-feira, às 21h30min, tem Santos x Coritiba. Série B - Abrindo a 34ª rodada, nesta quarta, às 19h, jogam ABC-RN x Avaí. Liga dos Campeões - Oito jogos fecharam a 3ª rodada da fase de grupos do torneio nesta quarta-feira, Pelo Grupo E: Feyenoord 3x1 Lazio e Celtic 2x2 Atlético de Madrid; F: PSG 3x0 Milan e Newcastle 0x1 Borussia Dortmund; G: Young Boys 1x3 Manchester City e RB Leipzig 3x1 Estrela Vermelha; H: Barcelona 2x1 Shakhtar e Antwerp 1x4 Porto. Sul-Americana - O Fortaleza embarcou em voo fretado nesta quarta rumo a Punta del Este, no Uruguai, local da decisão do torneio continental, sob muita festa. Milhares de torcedores estiveram presentes no antigo terminal do aeroporto da capital cearense e tiveram o último contato com os jogadores. A decisão diante da LDU-EQU ocorre no sábado. Fórmula 1 - A rainha Marta, da seleção brasileira, será a responsável pela bandeirada no GP de São Paulo da categoria, no dia 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. A lenda do futebol foi anunciada nesta quarta-feira pelo CEO do GP, Alan Adler, na companhia do prefeito Ricardo Nunes. Jogos Pan-Americanos - O nadador Guilherme Costa, o Cachorrão, venceu nesta quarta a prova dos 1.500m livre e faturou sua quarta medalha de ouro no Pan 2023, em Santiago. O brasileiro fez o tempo de 15min09s29 e, na reta final, superou o norte-americano John William Gallant, com tempo de 15min12s94, que ficou com a prata. O bronze foi para Alfonso Mestre, da Venezuela, com tempo de 15min19s60. Jogos Pan-Americanos 2 - A brasileira Beatriz Ferreira venceu a costa-riquenha Pamela Sánchez por RSC (decisão da arbitragem de parar a luta) no primeiro round e é semifinalista do boxe em Santiago, no Chile. Como não há disputa de terceiro lugar, Bia já garante uma medalha Pan-Americana na categoria até 60kg, além de uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.