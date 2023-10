Liga dos Campeões - Resultados da abertura da 3ª rodada do torneio europeu, nesta terça-feira: Grupo A: Galatasaray 1x3 Bayern de Munique e Manchester United 1x0 Copenhagen-DIN; B: Lens-FRA 1x1 PSV-HOL e Sevilla 1x2 Arsenal; C: Union Berlim-ALE 0x1 Napoli e Braga-POR 1x2 Real Madrid; Inter de Milão 2x1 RB Salzburg-AUS e Benfica 0x1 Real Sociedad-ESP. Liga dos Campeões 2 - Nesta quarta-feira, dando sequência, se enfrentam pelo Grupo E: Feyenoord-HOL x Lazio (13h45min) e Celtic x Atlético de Madrid; F: Newcastle-ING x Borussia Dortmund e PSG x Milan; G: Young Boys-SUI x Manchester City e Leipzig x Estrela Vermelha-SER; H: Barcelona x Shakhtar-UCR (13h45min) e Royal Antwerp-BEL x Porto. Os demais jogos são às 16h. Jogos Pan-Americanos - O ginasta Arthur Nory conquistou a medalha de prata no solo, nesta terça-feira, em Santiago. O brasileiro não cometeu erros na prova, e teve a apresentação com nota 13.933. Além dele, Rebeca Andrade também deu show, e conquistou a quarta medalha de ouro do Brasil na história da ginástica artística feminina nos jogos. A brasileira sobrou na final do salto, realizando uma apresentação memorável com nota de execução 9,733, a maior de sua carreira. Jogos Pan-Americanos 2 - O beisebol do Brasil somou mais um belo resultado nesta terça-feira, ao vencer a tradicional equipe de Cuba, por 4 a 2, mantendo os 100% de aproveitamento na competição e a liderança do grupo. Na próxima fase, a seleção enfrentará Panamá e México, além da segunda colocada de seu grupo. Jogos Pan-Americanos 3 - O Brasil venceu uma emocionante disputa pela medalha de ouro na natação. Na tarde de terça-feira, a equipe formada por Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa bateu o recorde da competição no revezamento 4x200 m livre. Eles fecharam a disputa em 7min07s53. Foi uma vantagem de pouco mais de meio segundo sobre o time dos Estados Unidos, que concluiu a prova em 7min08s06. Tênis - Bia Haddad estreou com uma boa vitória no WTA Elite Trophy, nesta terça. A número 1 do Brasil derrotou a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h39min de confronto, na cidade chinesa de Zhuhai. Foi a oitava vitória da brasileira contra uma rival do Top 20 somente nesta temporada.