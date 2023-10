Liga dos Campeões - Pela 3ª rodada do torneio europeu, se enfrentam nesta terça-feira, pelo Grupo A: Galatasaray x Bayern de Munique (13h45min) e Manchester United x Copenhagen-DIN. Grupo B: Lens-FRA x PSV-HOL e Sevilla x Arsenal. Grupo C: Union Berlim-ALE x Napoli e Braga-POR x Real Madrid. Grupo D: Inter de Milão x RB Salzburg-AUS (13h45min) e Benfica x Real Sociedad-ESP. Os demais jogos da competição serão disputados às 16h. Botafogo - O presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, negou ontem a liminar do clube carioca, que queria enfrentar o Fortaleza, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado no domingo por causa da suspensão da partida anterior do Alvinegro, por conta da falta de luz no estádio Nilton Santos, no sábado, contra o Athletico-PR, pela 28ª rodada. São Paulo - O clube paulista anunciou, ontem, a renovação de contrato com Alisson, ex-Grêmio, que se firmou como titular de Dorival Júnior em 2023. O meio-campista firmou vínculo até o final de 2026. Jogos Pan-Americanos - A seleção brasileira de vôlei feminino está nas semifinais do torneio disputado em Santiago, no Chile. Nesta segunda-feira, a equipe passou sem sustos por Porto Rico, emplacando seu terceiro triunfo por 3 a 0 na competição, com as parciais de 25/15, 25/22 e 25/21, e confirmando a primeira colocação da chave. Jogos Pan-Americanos 2 - Na natação, Guilherme Caribé faturou o ouro nos 100m livre, nesta segunda-feira. Foi a terceira medalha dele na competição, que já havia faturado o primeiro lugar no revezamento misto e masculino. Na ginástica artística, Diogo Soares faturou a medalha de prata no individual geral. Por equipes, Arthur Nery ficou sem a vaga para as Olimpíadas de Paris em 2024. Tênis - A décima edição do Rio Open, que acontecerá de 17 a 25 de fevereiro de 2024, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, começará a venda de ingressos a partir desta terça-feira, às 12h. Os preços variam de R$ 50,00 a R$ 750,00, e os bilhetes poderão ser adquiridos no site Eventim. Já conquistaram o título do torneio brasileiro: Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie e Carlos Alcaraz.