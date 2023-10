Série B - Jogos válidos pela 33ª rodada da competição: Sampaio Corrêa 0x1 Vitória, Mirassol 0x0 Guarani, CRB 0x1 Criciúma, Botafogo-SP 2x0 Novorizontino e Juventude 2x2 Londrina. Avaí x Ceará e Sport x Chapecoense não estavam encerrados até o fechamento da edição. Hoje, às 20h, tem Ponte Preta x Ituano.

Libertadores feminina - As Gurias Coloradas entraram em campo neste sábado, para a disputa do terceiro lugar da copa Libertadores da América feminina e saíram derrotas por 3 a 2 para o Atlético Nacional-COL. Com este resultado, a equipe gaúcha encerra sua primeira participação no torneio com o quarto lugar, tendo disputado seis jogos e obtido quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na sequência, o Corinthians chegou ao tetracampeonato do torneio, após vencer o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Milene.

Fórmula 1 - Max Verstappen chegou neste domingo a 50 vitórias na Fórmula 1. Largando em sexto, o holandês tricampeão guiou sua Red Bull com maestria no Grande Prêmio dos Estados Unidos e conquistou o 15º troféu na temporada, igualando o seu recorde do ano passado. Lewis Hamilton, da Mercedes, chegou em segundo e Lando Norris, da McLaren, em terceiro.

Jogos Panamericanos- - A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Argentina por 3 sets a 0 (25/13, 25/20 e 25/18) na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, pela segunda rodada do Grupo A do Pan 2023. A partida foi disputada neste domingo.

Jogos Panamericanos 2 - A nadadora brasileira Maria Fernanda Costa faturou a medalha de prata nos 200m livre no Pan 2023, na tarde deste domingo, em Santiago. O ouro foi da canadense Marie-sophie Harvey (1:58.08), e a norte-americana Camille Spink ficou com o bronze. Outra brasileira, Stephanie Balduccini ficou no quarto lugar.

Racismo - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu, na madrugada deste domingo, nota se solidarizando com o atacante Vinicius Junior, alvo de mais um caso de racismo na Espanha. O novo episódio ocorreu no sábado na partida entre Real Madrid e Sevilla, pelo campeonato local.