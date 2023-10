Grêmio tropeça para São Paulo e chega a quatro jogos sem vitória

Neste sábado, o Tricolor foi derrotado por 3 a 0 pelo São Paulo, no Estádio Morumbi, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, a equipe gaúcha chegou ao seu quarto jogo consecutivo sem vitória e, agora, deixa o G-4 da competição.

Em campo, o São Paulo foi dominante do início ao fim da partida e, logo aos 40 segundos de bola rolando já havia dado sua primeira finalização. Com marcação firme e chegadas sempre perigosas, a equipe de Dorival Júnior rondou a área do Grêmio até abrir o placar, em uma bela cobrança de escanteio de James Rodríguez concluída por Michel Araújo, aos 21 minutos.

Portaluppi, bastante irritado, mudou o time ainda no primeiro tempo. Com apenas 27 minutos de jogo, o treinador optou por colocar o jovem Nathan Fernandes no lugar do argentino Cristaldo. A equipe gaúcha até melhorou, mas não o suficiente para causar impacto no placar, e os atletas foram para o intervalo com 1 a 0 no marcador.

O placar adverso fez o Grêmio buscar mais o ataque no segundo tempo, o que acabou gerando espaço para os paulistas apostarem na velocidade. Quando os gremistas viviam seu melhor momento no jogo, veio o golpe fatal do tricolor paulista: em contragolpe, James Rodríguez deu ótimo passe para Pablo Maia que, dentro da área, cortou o zagueiro Bruno Uvini e marcou um belo gol, aos 23 minutos da segunda etapa.

Com o gol, o time do São Paulo voltou a crescer no jogo e, inflamado pela torcida na arquibancada, chegou perto de ampliar o placar em diversas oportunidades. Gabriel Grando, um dos únicos em boa jornada, fez algumas boas defesas para evitar o pior. Porém, no último lance da partida, Luciano aproveitou a falha do jovem Wesley, ficou frente a frente com o goleiro gremista e fez valer a "Lei do Ex", liquidando a fatura com uma facilidade à beira do constrangedor.

Com esse resultado, a equipe gremista permanece com 44 pontos, mas os resultados paralelos já garantem a saída do Tricolor do G-4. O mau momento pesa também sobre Renato Portaluppi, que começa a ser questionado no cargo. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30min, quando terá pela frente o Flamengo, na Arena.