Série B - Dando sequência a 33ª rodada da competição, se enfrentam nesta sexta-feira: Sampaio Corrêa x Vitória, às 19h, Mirassol x Guarani e Sport x Chapecoense, às 21h30min. No sábado, às 17h, tem CRB x Criciúma e Botafogo-SP x Novorizontino. E, às 18h, jogam Juventude x Londrina. No domingo, duelam Avaí x Ceará, às 18h. Série C - Definindo o campeão da competição, se enfrentam neste domingo, pelo jogo de volta da final, Brusque e Amazonas, às 17h. Na ida, as equipes empataram sem gols. Libertadores feminina - As Gurias Coloradas voltam a campo neste sábado para a disputa de terceiro lugar, contra o Atlético Nacional-COL, às 17h30min, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Na final, se enfrentam Palmeiras e Corinthians, no mesmo dia, às 20h30min. Chapecoense - O clube catarinense entrou em contato com a CBF pedindo o adiamento do duelo com o Sport, marcado para esta sexta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro. O avião, que levaria a delegação para São Paulo, não conseguiu pousar em Chapecó por causa das condições climáticas. Caso a entidade considere a mudança da partida, a tendência é que ela aconteça no sábado. Fórmula 1 - O Mundial está de volta neste final de semana, para sua 18ª etapa, com a realização do GP dos Estados Unidos, em Austin. no sábado, será disputada a prova Sprint, às 19h, com um treino classificatório nesta sexta, às 18h. A corrida principal será disputada no domingo, às 16h. Jogos Pan-Americanos - A cerimônia de abertura do evento ocorre nesta sexta-feira, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Ao todo, o Brasil terá uma delegação de 633 atletas, 263 oficiais de confederações e 124 do comitê, que totalizam 1.020 pessoas. Jogos Pan-Americanos 2 - O Brasil voltou ao beisebol dos Jogos em grande estilo. O time estreou com vitória sobre a Venezuela, país que tem tradição na modalidade, por 3 a 1, nesta quinta-feira. A equipe volta a atuar no domingo, às 9h30min, contra a Colômbia. Cuba é a quarta integrante do Grupo B, e o confronto acontecerá no dia 24, no mesmo horário.