Inscrições para prova internacional de ciclismo em SC entram na última semana

As inscrições para a prova internacional de ciclismo UCI Gran Fondo World Series Brasil entram na última semana; restam apenas 100 vagas, que podem ser preenchidas até a próxima segunda-feira (23). A prova acontece na cidade de Pomerode, em Santa Catarina, no dia 5 de novembro, e mais de 1 mil ciclistas já estão confirmados na competição.

O evento reúne ciclistas profissionais e amadores em um percurso que passa pelo Vale Europeu catarinense, com largada e saída do Centro Histórico de Pomerode. A prova pode ser disputada em duas distâncias: a Gran Fondo com 140km e 1.400 metros de altimetria acumulada e também na distância Medio Fondo, com 80km e menos de 500 metros de altimetria.

preço tanto para a prova de 140km quanto para a de 80km é de R$ 1.140,58 por atleta. Também é possível voluntariar como staff, não pagando nada. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento .

A UCI Gran Fondo World Series passa por mais de 20 países por temporada, com a participação de 60 mil atletas dos cinco continentes. A edição de Pomerode é organizada pela Riders&CorreBrasil, com realização pela Associação de Apoio a Cultura e Esporte de Santa Catarina (AACESC), empresas catarinenses com mais de 15 anos de experiência na realização de eventos esportivos em Santa Catarina, incluindo oito edições da ultramaratona Riders Stage Race.

Conhecida como a cidade mais alemã do Brasil, Pomerode tem 34 mil habitantes e fica a 30km de Blumenau. O acesso à cidade pode ser feito pelo Aeroporto Internacional de Navegantes ou de ônibus, com parada em Blumenau.