Séria A - Fechando a 27ª rodada, hoje, se enfrentam, às 19h, Palmeiras x Atlético-MG e Cruzeiro x Flamengo, às 20h, tem Santos x Bragantino e, às 21h30min, duelam Fluminense x Corinthians. Série B - Na abertura da 33ª rodada, hoje, jogam, às 19h, Atlético-GO x ABC-RN e Tombense-MG x Vila Nova-GO. Libertadores - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, levará à Conmebol a reivindicação do Flamengo, que pretende mandar a partida contra o Bragantino no Maracanã, uma semana antes do estádio ser utilizado para a disputa da final do torneio continental, entre Fluminense e Boca Juniors, dia 4 de novembro. Entretanto, a entidade quer um período sem jogos para preservar o gramado. Messi - O argentino negou a possibilidade de empréstimo pelo Inter Miami após o fim da temporada regular na MLS. Sem calendário até fevereiro de 2024, surgiram rumores sobre sua transferência temporária ao Barcelona ou até mesmo ao futebol saudita. Luan - O atacante do Grêmio abriu mão de prestar queixa contra os torcedores do Corinthians que invadiram um motel em São Paulo para agredi-lo em julho, quando ainda estava no Timão. Por se tratar de um crime que depende da representação da vítima contra os agressores, o inquérito foi arquivado. Paris 2024 - O Brasil garantiu classificação para as disputas masculina e feminina do ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos. Com o fechamento do ranking mundial da União Internacional de Ciclismo, as vagas - uma para cada gênero - não são nominais e sim para o País. Portanto cabe à Confederação Brasileira de Ciclismo convocar os nomes que serão enviados para a França no ano que vem. Fórmula 1 - A McLaren anunciou ontem que terá uma mulher entre seus pilotos pela primeira vez na história. O tradicional time britânico contratou a filipina Bianca Bustamante para sua academia de jovens pilotos. A piloto de 18 anos vai trabalhar ao lado do brasileiro Gabriel Bortoleto, outro reforço recente da academia.