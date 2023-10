Inscrições para 16ª edição dos Jogos da Saúde Sesc/RS encerram nesta quarta-feira

Voltado aos profissionais de saúde do Rio Grande do Sul, as inscrições para a 16ª edição dos Jogos da Saúde Sesc/RS encerram nesta quarta-feira (18). As competições são nas modalidades de futsal, futebol 7 society e vôlei de areia e acontecem no próximo fim de semana dias 21 e 22 de outubro no Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220). As informações são da assessoria de imprensa do Sesc/RS.

O torneio tem o objetivo de promover a integração e melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores da área da saúde do Estado e é uma parceria entre o Sesc/RS e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul (Fehosul).

As inscrições são gratuitas e os interessados em participar precisam preencher a ficha disponível no site da instituição e entregá-la na sede da Fehosul (Rua Coronel Corte Real, 75). Os participantes devem comprovar vínculo com algum estabelecimento de saúde através de contrato de trabalho ou contracheque do último mês com carimbo da instituição.

As partidas acontecem das 9h às 15h, tanto no sábado quanto no domingo, com times femininos e masculinos no futsal e vôlei e apenas times masculinos no futebol 7 society. O pódio será formado pelos três grupos que obtiverem as melhores pontuações e estes serão premiados com medalhas e troféus de ouro, prata e bronze.

Além das competições esportivas, haverá um espaço de bem-estar e lazer com serviço de serviço cabelereiro e barbeiros e a presença da Escola do Chimarrão, projeto sociocultural que objetiva a divulgação do chimarrão e seus benefícios; é preciso levar a própria cuia para participar das atividades. Os serviços ocorrem no sábado (21), das 10h às 17h.

Serviço 16ª edição dos Jogos da Saúde Sesc/RS

Data: 21 e 22/10 (sábado e domingo);

Horário: Das 9h às 15h;

Local: Sesc Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6220);

Modalidades: Futsal feminino e masculino, futebol 7 society masculino, vôlei de areia feminino e masculino ou misto;

Inscrições: Até 18/10, gratuitas, mediante preenchimento de ficha disponível no site do Sesc/RS, que deve ser entregue na sede da Fehosul (Rua Coronel Corte Real, 75).