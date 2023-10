Libertadores feminina - Nesta quarta-feira, às 21h30min, o Inter enfrenta o Corinthians, pela semifinal da competição, que será decidida em jogo único no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, na Colômbia. Apostas esportivas - O italiano Nicolò Fagioli, da Juventus, foi suspenso por envolvimento em escândalo de apostas. Após investigação do Ministério Público Federal da Itália, o meia de 22 anos foi punido com sete meses de suspensão do futebol, além de cinco meses em penas alternativas. A decisão foi publicada e confirmada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC). Eurocopa 2024 - A Inglaterra derrotou a Itália por 3 a 1, nesta terça-feira, de virada, em Wembley, e selou sua classificação para a competição, em junho do ano que vem. Vasco - O clube carioca quitou dívidas com os clubes Lille-FRA, Nacional-URU, Atlético Tucuman-ARG e Al Shabab-SAU, e agora aguarda a suspensão dos banimentos de transferências que foram aplicados pela Fifa. As dívidas são referentes às compras do goleiro Léo Jardim, do lateral-direito Puma Rodríguez, do zagueiro Capasso e do meia Paulinho. O Cruzmaltino utilizou a verba paga recentemente pela empresa 777 Partners, referente à segunda parcela da compra da SAF. São Paulo - O lateral-direito Rafinha confirmou que irá renovar seu contrato com o tricolor paulista até o fim de 2024, temporada que será sua última como profissional. O jogador de 38 anos fez a revelação na noite de segunda-feira, em entrevista no canal SBT. Ele ainda avisou que o novo contrato deve ser assinado nesta semana. Tênis - A brasileira Bia Haddad foi eliminada em sua estreia no Torneio de Nanchang, na China, nesta terça-feira. A tenista número 1 do Brasil foi derrotada pela japonesa Nao Hibino, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, em 2h02min de confronto. Bélgica - A polícia do país informou, ontem, que matou o atirador que causou a morte de dois torcedores, na segunda, nos arredores do Koning Boudewijnstadiun, em Bruxelas. Os torcedores eram suecos, e estavam no entorno do estádio para acompanhar a partida contra a seleção da casa, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.