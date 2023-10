Bahia x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Precisando embalar no Campeonato Brasileiro, o Inter visita o Bahia, nesta quarta-feira (18), às 21h30min, pela 27ª rodada, na Arena Fonte Nova. Determinado a garantir a classificação para um torneio continental em 2024, o Colorado terá pela frente um adversário na berlinda do Z-4, pressionado por resultados para respirar na tabela. A partida terá transmissão da RBS TV e Premiere.

Com a preparação encerrada nesta terça-feira (17), no CT Parque Gigante, o grupo de jogadores já está em Salvador. Vindo de vitória no Grenal, a equipe de Eduardo Coudet busca engatar uma sequência positiva para manter vivo o sonho de uma vaga no G-6, que lhe qualificaria para a Libertadores da América.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu (Gabriel Xavier), Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir, Rafael Ratão (Yago Felipe) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Inter - Keiller; Mallo (Bustos), Vitão, Mercado, Dalbert; Gabriel (Rômulo), Mauricio, Bruno Henrique, Wanderson; Alan Patrick e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa. No VAR, estará Wagner Reway.

Serviço Bahia x Inter

Local: Arena Fonte Nova;

Horário: 21h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere.