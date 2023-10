Grêmio x Athletico-PR: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De volta após a pausa para a Data Fifa, o Grêmio encara o Athletico-PR nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de quase um mês longe de seu torcedor, o Tricolor vai a campo precisando dos três pontos para se manter no G-4. O confronto terá transmissão do SporTV e Premiere.

Com a preparação encerrada nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi definiu a escalação após uma dor de cabeça causada pelos desfalques no meio-campo. Sem os volantes Villasanti, Carballo e Ronald, o comandante passou a semana buscando o melhor esquema para proteger sua defesa, e chegou a conclusão de que a formação com três zagueiros é a escolha ideal.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Gabriel Grando; Pedro Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Athletico-PR - Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Daniel Luis Marques e Thiaggo Americano Labes. No VAR, estará Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.

Serviço Grêmio x Athletico-PR

Local: Arena;

Horário: 19h;

Transmissão: SporTV e Premiere;