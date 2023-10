Flamengo - O rubro-negro carioca apresentou oficialmente, nesta segunda-feira, o técnico Tite como seu novo comandante até o final de 2024. Em entrevista coletiva, ele afirmou que o principal objetivo do clube é conseguir a vaga direta para a Libertadores, e que a disputa do título do Brasileirão não passa de um sonho. Vitor Roque - O Athletico-PR cedeu e aceitou que o atacante se apresente ao Barcelona com seis meses de antecedência. O atleta de 18 anos de idade se transfere para o time catalão já em janeiro de 2024. Na venda do jogador, feita em julho, o Furacão havia definido junto ao Barça que Roque ficaria até a metade do ano que vem no Brasil. Desde então, representantes do clube espanhol, como o treinador Xavi, reforçam a ideia de contar com o centroavante antes do acordo firmado com os brasileiros. Tragédia - A partida entre as seleções de Bélgica e Suécia, disputada nesta segunda-feira, em Bruxelas, pelas eliminatórias para a Eurocopa, foi suspensa no intervalo após um ataque a tiros na capital belga, que deixou dois cidadãos suecos mortos. Em uma postagem nas redes sociais, a Associação Belga de Futebol confirmou a suspensão da partida por conta dos ataques. Israel - O Maccabi Haifa, time israelesnse que está disputando a Liga Europa, pediu à Uefa que seu próximo compromisso no torneio continental seja adiado, por causa da escalada do conflito com a Palestina, em curso há mais de uma semana. O jogo em questão, válido pela terceira rodada da fase de grupos, é contra o Villarreal, da Espanha, e está marcado para esta quinta-feira, às 16h. Manchester City - Durante os conflitos entre Palestina e Israel, o clube inglês comunicou que irá tomar lado e deve demonstrar apoio aos palestinos. Nesta ocasião, em específico, a decisão foi tomada pelo presidente do clube inglês, Khaldoon Al Mubarak, natural dos Emirados Árabes Unidos, país do Oriente Médio. Justiça - A defesa de Daniel Alves pagou R$ 800 mil (150 mil euros) à Justiça espanhola como indenização por "atenuante de reparação de dano causado". Assim, o ex-jogador pode ter a pena máxima reduzida em caso de condenação pelo crime de agressão sexual, pelo qual é investigado no país.