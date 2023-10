Notas esportivas

Série A - Ainda pela 26ª rodada, disputada no último final de semana, Cuiabá e Cruzeiro se enfrentaram com um empate sem gols, no sábado. Série B - Resultados da 32ª rodada: Criciúma 1x2 Chapecoense, Novorizontino 0x0 Tombense, Ituano 0x0 CRB, Ceará 0x0 Sampaio Corrêa, Ponte Preta 0x2 Atlético-GO. Vitória x Guarani e Londrina x Avaí não haviam encerrado até o fechamento da edição. Copa FGF - O São Luiz conquistou, neste domingo, o bicampeonato da competição, após perder para o São José por 2 a 1, e fazer valer o jogo de ida, do qual saiu vitorioso por 2 a 0. O título classifica a equipe de Ijuí para a Copa do Brasil em 2024, e ainda lhe qualifica para uma revanche contra o Grêmio, pela Recopa Gaúcha, que abre o calendário do Estado no começo do ano. Copa do Brasil sub-20 - Neste domingo, o Cruzeiro bateu o Grêmio por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, em uma final de jogo único, e se sagrou campeão da competição de juniores. Eurocopa - Neste domingo, Espanha e Turquia se classificaram para a próxima edição do torneio, em 2024, ao superarem Noruega e Letônia, por 1 a 0 e 4 a 0, respectivamente. Por conta do resultado dos espanhóis, a Escócia, que não jogou na rodada, também conquistou a vaga. O trio se junta a Portugal, França e Bélgica, que garantiram a classificação na última rodada, assim como a Alemanha, classificada como país-sede. Futebol feminino - A espanhola Alexia Putellas se tornou a maior artilheira da história do Barcelona feminino, ao marcar o gol da vitória sobre o Atlético de Madrid. Com o gol de número 182, a capitã do clube catalão superou a outra espanhola Jenni Hermoso, com quem dividia a artilharia com 181 tentos. Vôlei de praia - As brasileiras Duda e Ana Patrícia venceram as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy neste sábado, e avançaram à final do Mundial de Tlaxcala, no México. As brasileiras confirmaram o triunfo por 2 sets a 0, com as parciais de 21/17 e 21/14, e vão em busca do bicampeonato do torneio, contra as americanas Sara Hughes e Kelly Cheng.