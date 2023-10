Dependendo apenas de si para conquistar o acesso, Juventude recebe o Sport no Jaconi

Em uma reta final eletrizante de Série B, o Juventude está mais que vivo na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. E nesta segunda-feira, às 20h, terá mais um confronto decisivo, contra o Sport, no Alfredo Jaconi, pela 32ª rodada. Com uma campanha acima da média, o Papo depende apenas de si para voltar à Série A, e caso vença os nordestinos, se tornará o novo vice-líder da competição.

Em boa fase, os gaúchos vêm em uma sequência de três vitórias e um empate, e apostam no bom retrospecto contra a equipe de Recife, que nunca os superou jogando em seus domínios. No Rio Grande do Sul, são três empates e três vitórias.

LEIA MAIS: Portaluppi tem dor de cabeça para montar esquema com apenas um volante

Para este confronto, o treinador Thiago Carpini terá todo o plantel à disposição, e poderá entrar em campo com força máxima. Com isso, o onze inicial do alviverde gaúcho deverá ser formado por Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Vini Paulista, Emerson Santos, Jadson, Nenê; David e Gabriel Taliari.

Depois, para os últimos seis jogos, o Juventude terá pela frente outros três confrontos em casa, contra Londrina, Ituano e Ponte Preta, e três fora, contra Vitória, ABC e Ceará. Os duelos longe de seus domínios vem sendo o principal triunfo da equipe ao longo do campeonato. Neste quesito, eles possuem a melhor campanha da competição, com oito vitórias e três empates em 16 jogos.