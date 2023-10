Ex-presidente do Palmeiras critica Leila Pereira em carta aberta: 'Arrogância e soberba'

Em meio às recentes polêmicas do que pautam a crise a crise no Palmeiras, o ex-presidente do clube, Paulo Nobre criticou a atual mandatária, Leila Pereira, em carta aberta nesta quinta-feira (12). Ele se manifestou depois de declarações de Leila em coletiva, como resposta a protestos e com o argumento de que "quando a Crefisa e a FAM chegaram, o Palmeiras estava quase rebaixado". Nobre retrucou, defendendo que o Palmeiras não nasceu em 2015 e até citou "Apesar de Você", música de protesto de Chico Buarque.

No texto, o cartola diz ter renunciado ao cargo de conselheiro vitalício do Palmeiras, em 2018, para "não ter que conviver com Leila". "O Palmeiras sofreu um enorme ataque de quem tem o dever, moral e de ofício, de defendê-lo. Não sei se a senhora alcança isso. Provavelmente não!", escreveu referindo-se às falas da mandatária.

A carta também acusa Leila de "descobrir que o Palmeiras existe há menos de 10 anos". O trecho cita o fato dela ter mencionado que o Palmeiras vivia um momento de seca de grandes conquistas e brigava contra o rebaixamento para a Série B quando os patrocínios de Crefisa e FAM foram acertados com o clube. "Sua arrogância e soberba culminaram na tentativa de reescrever os fatos, falando que só não fomos rebaixados em 2014 por ajuda de outro clube", diz o texto.

O "outro clube" é o Santos, que venceu o Vitória na última rodada do campeonato daquele ano, rebaixando o clube baiano. "O Palmeiras não foi fundado em 2015. Dizer que, antes da senhora e das suas empresas aqui chegarem, vivíamos apenas de sofrimento, fala muito mais sobre sua ignorância rotineira do que sobre nossa trajetória", continuou o ex-presidente.

As principais torcidas organizadas, como a Mancha Verde, também reclamam da postura da mandatária. Após a eliminação na Libertadores, os muros do Allianz Parque e sedes da Crefisa foram pichados chamando Leila de mentirosa. Em resposta, a presidente resumiu as agremiações a "casos de polícia".

Em nota publicada nesta quinta-feira, a Mancha chamou novamente a presidente de mentirosa. Segundo a torcida, houve uma tentativa de colocar torcedores contra a organizada. "Desesperada com a perda de apoio da torcida e com os danos à sua imagem, Leila fez o palmeirense acompanhar, atônito, uma desastrosa entrevista coletiva", diz um trecho, que conclui: "O resultado foi um deplorável espetáculo de narcisismo".