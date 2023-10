Notas esportivas

Série B - Dando continuidade a 32ª rodada da competição, Criciúma e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30min. No sábado, ás 17h, se enfrentam Novorizontino x Tombense e Ituano x CRB, e, às 18h30min, tem Ceará x Sampaio Corrêa-MA. No domingo, jogam Ponte Preta x Atlético-GO, às 15h45min, Vitória x Guarani, às 18h, e Londrina x Avaí, às 18h30min. Série C - Pelo primeiro jogo da final da Terceira Divisão, Amazonas e Brusque jogam neste domingo, às 18h. Além deles, Operário-PR e Paysandu também estão classificados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Palmeiras - O zagueiro Murilo pode ser suspenso por até seis jogos por causa de reclamações direcionadas ao árbitro Anderson Daronco durante o empate sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena, em clássico disputado no dia 3 de setembro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou, nesta quinta-feira, a denúncia contra o defensor palmeirense, e irá julgá-lo na segunda. Tênis - A brasileira Bia Haddad não teve a atuação desejada nesta quinta-feira, diante da russa Anastasia Pavlyuchenkova, e acabou eliminada precocemente do WTA 250 de Hong Kong, nas oitavas de final do torneio. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 1/6, em partida que durou 2h35min. Racismo - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DFT) anulou a condenação por danos morais do ex-piloto Nelson Piquet por falas sobre Lewis Hamilton. Em março, a Justiça havia determinado que o brasileiro deveria pagar multa de R$ 5 milhões por frases consideradas racistas a respeito do britânico, heptacampeão da F1. O advogado Marlon Reis, da Educafro, entidade que entrou com o processo, avisou que vai recorrer. O caso será levado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Bernie Ecclestone - O ex-chefe da Fórmula 1 foi condenado a 17 meses de prisão e recebeu uma multa de 750 milhões de euros (R$ 4 bilhões, na cotação atual). Ele confessou ser culpado no tribunal de Londres por sonegar impostos ao Tesouro Britânico. O acordo foi referente a 18 anos de impostos não pagos por parte do cartola.