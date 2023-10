Série B - Dando sequência a 32ª rodada da competição, Vila Nova-GO e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30min. Série C - A CBF definiu, nesta terça-feira, os horários dos dois jogos da final da competição. Amazonas-AM e Brusque-SC fazem o primeiro jogo neste domingo. A partida decisiva está marcada para o domingo seguinte. O primeiro jogo será realizado na Arena Amazônia, em Manaus, às 18h. Os catarinenses decidirão em casa, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, às 17h. Abel Ferreira - O técnico do Palmeiras será desfalque nos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Ele foi suspenso por dois jogos pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O treinador português foi julgado pelo gesto feito nos minutos finais da partida contra o Grêmio em que insinuou um 'roubo'. O jogo foi realizado no dia 21 de setembro e foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras - A Crefisa decidiu processar a Mancha Verde pelas pichações feitas em portas e muros de 40 de suas lojas espalhadas pelo País. A instituição financeira entende que já tem elementos para ligar os protestos feitos pela organizada do clube nos últimos dias com o ato de vandalismo praticado. As ações da torcida vão diretamente contra a presidente do clube, Leila Pereira, que também é dona da empresa. Israel - Com alívio e tranquilidade, os tenistas brasileiros Daniel Rodrigues, Leandro Pena e Ymanitu Silva chegaram ao Brasil, na manhã desta terça-feira, após horas de sustos e medo no país em conflito com o Ramas. Os atletas de tênis em cadeira de rodas passaram mais de 30 horas no aeroporto de Tel-Aviv, antes de conseguirem um voo para deixar a nação israelense, que está em guerra contra terroristas desde sábado. Racismo - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) julga, nesta quarta-feira, o recurso do ex-piloto Nelson Piquet em ação na qual foi condenado por racismo em primeira instância. Em março deste ano, o tricampeão mundial de Fórmula 1 foi condenado a pagar indenização de R$ 5 milhões a entidades de direitos humanos e LGBTQIA , por ter chamado o piloto Lewis Hamilton de "neguinho".